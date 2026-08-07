Сорван трансфер Родри в «Реал», Шнайдер — в 1/8 финала Торонто. Главное к утру

Стали известны все подробности сорвавшегося трансфера полузащитника «Манчестер Сити» Родри в «Реал», Диана Шнайдер обыграла Анну Калинскую и вышла в 1/8 финала турнира в Торонто, Руслан Терновой — чемпион Европы в прыжках в воду с вышки 10 м. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».