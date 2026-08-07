15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

7 августа главные новости спорта, плавание, ЧЕ-2026, футбол, трансферы, теннис, WTA

Сорван трансфер Родри в «Реал», Шнайдер — в 1/8 финала Торонто. Главное к утру
Комментарии

Стали известны все подробности сорвавшегося трансфера полузащитника «Манчестер Сити» Родри в «Реал», Диана Шнайдер обыграла Анну Калинскую и вышла в 1/8 финала турнира в Торонто, Руслан Терновой — чемпион Европы в прыжках в воду с вышки 10 м. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Моуринью в шоке». Стали известны все подробности сорвавшегося трансфера Родри в «Реал».
  2. Диана Шнайдер обыграла Анну Калинскую и вышла в 1/8 финала турнира в Торонто.
  3. Руслан Терновой — чемпион Европы в прыжках в воду с вышки 10 м.
  4. Винисиус продлил контракт с «Реалом».
  5. Агент Родри подтвердил, что игрок выбрал «Барселону», а не «Реал».
  6. Доверенное лицо агента Батракова раскрыл детали переговоров «Локомотива» и «Галатасарая».
  7. «Фламенго» столкнулся с препятствием в переговорах с «Зенитом» по Луису Энрике — ESPN.
  8. Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Торонто, где сыграет с Александровой.
  9. Джессика Пегула вышла в четвёртый круг турнира в Торонто, где сыграет с Дианой Шнайдер.
  10. Свитолина уверенно обыграла Потапову и вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Торонто.
  11. Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026: медальный зачёт, таблица на 6 августа.
  12. Результаты матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 6 августа.
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: «Бавария» — «Астон Вилла», Сербия против России в волейболе и теннис
Топ-матчи пятницы: «Бавария» — «Астон Вилла», Сербия против России в волейболе и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android