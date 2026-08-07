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«Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Алексей Гасилин — о Мирлинде Даку

«Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Алексей Гасилин — о Мирлинде Даку
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказал мнение о перспективах нападающего Мирлинда Даку в московском «Спартаке».

«Даку — это гарантия минимум 10 мячей. Считаю, что он станет лучшим бомбардиром «Спартака», — сказал Алексей Гасилин в эфире «Матч ТВ».

6 августа «Спартак» объявил о переходе Даку, который подписал контракт на три года. В «Спартаке» 28-летний форвард сборной Албании будет выступать под номером 19.

Форвард начал свою российскую карьеру в «Рубине» с лета 2023 года. За время выступления в казанском клубе он принял участие в 93 матчах во всех турнирах, забив 38 голов и сделав 13 результативных передач.

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