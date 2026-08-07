Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин высказался о старте команды в новом сезоне РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин оценил старт команды в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Волнение всегда присутствует. Уже две игры сыграли — вкатились в сезон. Мы готовы. Настроение хорошее. Если бы в первых двух турах одержали две победы, то оно было бы ещё лучше. Значит, нужно побеждать в других матчах», — сказал Божин в эфире «Матч ТВ».

После двух стартовых туров РПЛ самарский клуб набрал два очка и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. В матче 3-го тура «Крылья Советов» сыграют на своём поле против «Балтики». Встреча состоится 8 августа, начало в 15:30 по московскому времени.