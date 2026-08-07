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Стала известна позиция «Реала» после срыва трансфера Родри. Игрок выбрал «Барселону»

Стала известна позиция «Реала» после срыва трансфера Родри. Игрок выбрал «Барселону»
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Стало известно, как в «Реале» отнеслись к отказу хавбека «Манчестер Сити» Родри перейти в мадридский клуб.

Как сообщает издание AS, футболист принял окончательное решение о переходе в «Барселону» и официально уведомил об этом руководство «Реала». В разговорах с руководством «сливочных» полузащитник всегда выражал глубокое уважение к клубу, но никогда не был полностью уверен в своём решении, что держало руководство «Реала» в напряжении. В мадридском клубе понимают, что для подписания контракта с «Реалом» игрок должен быть абсолютно убеждён в своем решении, а Родри никогда не выражал такой уверенности — в связи с этим они понимают и уважают выбор игрока.

В их последнем разговоре несколько дней назад Родри изложил причины, по которым он отдаёт предпочтение «Барселоне». Игрок сослался на стиль игры, наследие Пепа Гвардиолы и на большую близость с игроками «блауграны» благодаря общему опыту выступлений за сборную Испании в последние годы.

«Реал» Мадрид понял объяснения Родри и пожелал ему всего наилучшего на выбранном им пути. Клуб не стал раздувать из произошедшего большую проблему, хотя и считал Родри очень интересным игроком благодаря его футбольным способностям, харизме, капитанским качествам и важности для национальной сборной.

Ранее стало известно, что Родри дал согласие на переход в «Барселону». Агент игрока также подтвердил данную информацию.

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