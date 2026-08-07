«Тоттенхэм» достиг устной договорённости с Микки ван де Веном о новом контракте — Романо

Защитник Микки ван де Вен продолжит выступать за «Тоттенхэм». Лондонский клуб достиг с футболистом устной договорённости о подписании нового долгосрочного соглашения, которое предусматривает улучшенные финансовые условия. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже согласовали все основные детали будущего контракта, включая повышение заработной платы. При этом руководство «шпор» изначально не рассматривало возможность продажи 24-летнего нидерландца в текущее трансферное окно, считая его одним из ключевых игроков команды. Официальное объявление о продлении сотрудничества ожидается в ближайшее время.

Напомним, Микки ван де Вен выступает за «шпор» с 2023 года, перейдя в английскую команду из немецкого «Вольфсбурга».

В минувшем сезоне футболист провел 45 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 50 млн.