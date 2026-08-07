Расписание матчей 3-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027

Завтра, 8 августа 2026 года, стартует 3-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата страны.

Расписание матчей 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (время московское):

8 августа (суббота):

15:30. «Крылья Советов» – «Балтика»;

18:00. «Локомотив» – «Акрон»;

20:30. ЦСКА – «Ростов».

9 августа (воскресенье):

14:30. «Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала;

17:00. «Зенит» – «Родина»;

20:00. «Спартак» – «Краснодар»;

20:30. «Рубин» – «Оренбург».

10 августа (понедельник):

19:30. «Факел» – «Ахмат».

По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны «Зенит».