«Борнмут» сообщил о переходе защитника Санчеса из «Севильи»

Испанский защитник Хуанлу Санчес стал игроком английского «Борнмута». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Борнмут» рад объявить о переходе перспективного правого защитника Хуанлу Санчеса из «Севильи». На счету 22-летнего игрока более 100 матчей за основную команду Ла Лиги, что свидетельствует о его впечатляющем опыте.

Талантливый защитник также имеет опыт выступлений на самом высоком европейском клубном уровне, проведя шесть матчей в Лиге чемпионов, а также приняв участие в поражении «Севильи» от «Манчестер Сити» в Суперкубке УЕФА после триумфа в Лиге Европы — 2022/2023.

В 2024 году Хуанлу продемонстрировал свои качества на международной арене, завоевав золотую медаль на летних Олимпийских играх в Париже», — написано в сообщении.