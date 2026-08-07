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«Борнмут» сообщил о переходе защитника Санчеса из «Севильи»

«Борнмут» сообщил о переходе защитника Санчеса из «Севильи»
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Испанский защитник Хуанлу Санчес стал игроком английского «Борнмута». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Борнмут» рад объявить о переходе перспективного правого защитника Хуанлу Санчеса из «Севильи». На счету 22-летнего игрока более 100 матчей за основную команду Ла Лиги, что свидетельствует о его впечатляющем опыте.

Талантливый защитник также имеет опыт выступлений на самом высоком европейском клубном уровне, проведя шесть матчей в Лиге чемпионов, а также приняв участие в поражении «Севильи» от «Манчестер Сити» в Суперкубке УЕФА после триумфа в Лиге Европы — 2022/2023.

В 2024 году Хуанлу продемонстрировал свои качества на международной арене, завоевав золотую медаль на летних Олимпийских играх в Париже», — написано в сообщении.

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