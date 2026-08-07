«Рубин» объявил о начале стратегического партнёрства с «Нефтехимиком»

Казанский «Рубин» на официальном сайте сообщил о начале стратегического партнёрства с нижнекамским «Нефтехимиком».

«Футбольные клубы «Рубин» и «Нефтехимик» объявляют о начале стратегического партнёрства, направленного на формирование единой футбольной вертикали в Республике Татарстан. Она объединит более 5000 молодых спортсменов.

Ключевым направлением совместной работы станет выстраивание системы подготовки игроков для профессиональных команд с акцентом на развитие спортивного потенциала региона и поддержку местных воспитанников.

Единая вертикаль будет строиться с пониманием ответственности перед болельщиками в Казани и Нижнекамске, с учётом исторического наследия клубов «Рубин» и «Нефтехимик», — написано в заявлении.