В «Рубине» рассказали о целях стратегического партнёрства с «Нефтехимиком»

Президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин высказался о начале стратегического партнёрства с нижнекамским «Нефтехимиком».

«Главной целью этого решения является создание единой системы подготовки молодых футболистов, которая объединит лучшие практики двух клубов и обеспечит непрерывный путь развития игроков: от первых шагов в футболе до профессиональных команд разного уровня.

Для российского футбола это уникальный проект. Создаётся комплексная система подготовки молодёжи, основанная на тесном взаимодействии двух ведущих клубов региона. В новую структуру войдут профессиональные команды сильнейших лиг страны, академия «Рубина» и спортивная школа «Нефтехимика», они будут связаны единой методологией подготовки футболистов. Такая модель позволит сопровождать талантливых игроков на всех этапах их развития, сохраняя их в футбольной системе Татарстана.

Особое внимание будет уделено воспитанию собственных игроков. Совместная работа специалистов академии «Рубина» и тренеров ДЮСШ «Нефтехимик» позволит объединить накопленный опыт, внедрить единые стандарты подготовки и создать для юных футболистов лучшие условия для профессионального роста.

Объединение открывает новые возможности для развития футбола в республике. В Казани и Нижнекамске как главных центрах подготовки молодых футболистов Татарстана будет сосредоточена современная система обучения, развития и отбора талантливых игроков. Это позволит расширить географию детской селекции, привлекать перспективных юных спортсменов со всей республики и из соседних регионов.

При этом будут сохранены инфраструктура «Нефтехимика», его детско-юношеская школа, а также основная команда клуба, которая продолжит выступление в Первой лиге. Мы с уважением относимся к истории клуба, его традициям и понимаем ответственность перед болельщиками города Нижнекамск.

Мы убеждены, что объединение усилий «Рубина» и «Нефтехимика» станет важным шагом в развитии футбола Татарстана. Наша общая задача — дать как можно большему числу детей возможность реализовать свой талант, сохранить лучших воспитанников в республике и создать систему, которая долгие годы будет работать на благо татарстанского и российского футбола», — приводит слова Сафиуллина официальный сайт «Рубина».