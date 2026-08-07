Бубнов назвал нападающего ЦСКА, который ему никогда не нравился

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о нападающем московского ЦСКА Тамерлане Мусаеве. В прошлом сезоне форвард провёл 29 матчей в рамках Альфа-Банк РПЛ и забил четыре гола.

«Мусаев и в «Балтике» не был игроком основного состава. Никогда мне не нравился. Это при всём при том, что у него великолепные физические данные для нападающего. Он и здесь не игрок стартового состава. И при тех возможностях, которые у них есть, они могли бы там найти нападающего. И в конечном итоге перестроиться в атаке. Он в основном игрок ротации на сегодняшний день. Даку они могли взять… Разговор об этом шёл, но, видишь, «Спартак» перехватил», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».