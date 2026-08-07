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Чаварриа отправился на медосмотр в «Челси», сделка согласована — Романо

Чаварриа отправился на медосмотр в «Челси», сделка согласована — Романо
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Защитник испанского «Райо Вальекано» Пеп Чаварриа отправился в Англию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Челси». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Пеп Чаварриа сегодня направляется в Англию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с «Челси». Как стало известно, вчера вечером была завершена сделка на сумму € 19 млн плюс € 2 млн», — написал Романо.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Испании 28-летний Пеп Чаварриа провёл 33 матча, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету восемь игр и одна результативная передача в Лиге конференций.

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