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«Милан» представил третий комплект формы на сезон-2026/2027

«Милан» представил третий комплект формы на сезон-2026/2027
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Итальянский «Милан» на официальном сайте презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Милан» и Puma представляют третью форму на сезон-2026/2027. Дизайн, выполненный в чёрном цвете с флуоресцентными красными деталями, прежде всего основан на чёткой стилистической концепции. Футболка выводит цвета клуба на новый хроматический баланс, где красный становится более заметным и интенсивным, чем когда-либо, оставаясь при этом верным сути клуба.

Детали разработаны таким образом, чтобы реагировать на ультрафиолетовое излучение, придавая футболке характер, меняющийся в зависимости от освещения. «Россонери в новом свете» — душа, которая никогда не гаснет и продолжает сиять. Чёрная основа, более смелая, чем когда-либо, и флуоресцентные красные детали оживляют комплект, который одинаково органично смотрится как на поле, так и в повседневной жизни. Независимо от того, на поле или вне его, идентичность «россонери» сохраняет свою силу», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Милан»

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