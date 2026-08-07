Отстранённый от футбола Заболотный стал игроком медийного «СКА-Ростов»

Бывший нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный стал игроком медийного «СКА-Ростов». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Заба — воспитанник футбольной школы ЦСКА, в разные годы выступавший за «Волгарь», брянское «Динамо», «Уфу», «Факел», «Тосно», «Зенит», «Сочи», ЦСКА, «Химки» и «Спартак». Чемпион России и двукратный обладатель Кубка России. На его счету 434 матча на профессиональном уровне и 101 забитый мяч. За сборную России Антон провёл 19 матчей и забил два мяча.

Один раз армеец — армеец навсегда! Добро пожаловать в «СКА-Ростов», Заба!» — написано в сообщении.

Вчера, 6 августа, 35-летний Антон Заболотный сообщил о решении об отстранении его от футбола на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация не распространяется на Медиалигу.