«Позорище». Бубнов — о поражении «Рубина» от «Родины» в Кубке России
Поделиться
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанским «Рубином» и московской «Родиной». Встреча завершилась разгромным поражением «Рубина» — 0:5.
Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 18:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
5 : 0
Рубин
Казань
1:0 Абдусаламов – 13' 2:0 Абдусаламов – 51' 3:0 Егорычев – 59' 4:0 Гарибян – 78' 5:0 Максименко – 85'
«Дело дошло до того, что уже тренеру испанскому «Рубина» пришлось извиняться не перед болельщиками команды, а перед жителями Казани. Представляешь? Я такое впервые слышу. То есть это такое позорище, тем более, видишь, в Татарстане для «Рубина», с таким руководством, с таким отношением, такими задачами и бюджетом, это вообще неприемлемый результат. Это действительно катастрофа», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Материалы по теме
Комментарии
- 7 августа 2026
-
23:21
-
23:07
-
22:59
-
22:53
-
22:52
-
22:47
-
22:31
-
22:23
-
22:22
-
22:00
-
21:58
-
21:51
-
21:40
-
21:40
-
21:28
-
21:27
-
21:15
-
21:05
-
20:59
-
20:58
-
20:51
-
20:44
-
20:35
-
20:34
-
20:22
-
20:02
-
19:58
-
19:52
-
19:47
-
19:35
-
19:32
-
19:31
-
19:11
-
19:03
-
18:57