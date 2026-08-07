«Позорище». Бубнов — о поражении «Рубина» от «Родины» в Кубке России

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанским «Рубином» и московской «Родиной». Встреча завершилась разгромным поражением «Рубина» — 0:5.

«Дело дошло до того, что уже тренеру испанскому «Рубина» пришлось извиняться не перед болельщиками команды, а перед жителями Казани. Представляешь? Я такое впервые слышу. То есть это такое позорище, тем более, видишь, в Татарстане для «Рубина», с таким руководством, с таким отношением, такими задачами и бюджетом, это вообще неприемлемый результат. Это действительно катастрофа», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».