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«Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат». Сёмин — о трансфере Даку в «Спартак»

«Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат». Сёмин — о трансфере Даку в «Спартак»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о трансфере нападающего Мирлинда Даку из казанского «Рубина» в столичный «Спартак». О переходе было объявлено вчера, 6 августа.

«Даку — игрок, который показал себя в РПЛ на самом высоком уровне. «Спартак» — молодцы, что взяли его. Им нужен человек, который должен забивать. Им нужен человек, который должен решать исход матчей. Я думаю, что это совершенно правильное и хорошее решение. Явное усиление команды. Наконец-то у «Спартака» есть шанс, чтобы не только побороться, а выиграть чемпионат», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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