«Барселона» готова заплатить за Родри более € 45 млн и уверена в сделке — Романо

Испанская «Барселона» ведёт переговоры с английским «Манчестер Сити» о трансфере полузащитника Родри. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Барселона» ведёт официальные переговоры с «Манчестер Сити» и очень уверена в завершении сделки по Родри.

Первоначальные данные из «Барселоны» указывают на готовность заплатить чуть более € 45 млн, в то время как «Манчестер Сити» в прямых переговорах указывает на более высокую цену. Родри хочет перейти в «Барселону», — написал Романо.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии 30-летний Родри провёл 21 матч и отметился одним забитым мячом. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов.