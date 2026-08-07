Игрок «Зенита» Вега рассказал о конкуренции с Дугласом Сантосом

Левый защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега рассказал о конкуренции с Дугласом Сантосом. По словам Веги, ему приятно бороться за место в основе сине-бело-голубых с бразильцем.

«Могу сказать, что у нас здоровая конкуренция с Дугласом Сантосом. Это невероятный друг, который очень помог мне и моей семье. Отношусь к нему с большим уважением. Мне очень приятно с ним конкурировать. А играть будет тот, кто окажется сильнее. Я многому учусь у Дугласа каждый день и в футбольном плане, и в человеческих качествах. Это большой пример», — передаёт слова Веги корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.