Защитник «Зенита» Вега поделился ожиданиями от матча с «Родиной»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега высказался о предстоящем матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московской «Родиной». Встреча состоится в воскресенье, 9 августа.

«Для меня нет никакой разницы, только вышла команда в высший дивизион или давно там играет. Мы должны одинаково готовиться к каждому сопернику — так закаляется чемпионский характер», — передаёт слова Веги корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Родина» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, не набрав ни одного очка за два матча. «Зенит» находится на первой строчке, заработав шесть очков.