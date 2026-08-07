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Защитник «Зенита» Вега поделился ожиданиями от матча с «Родиной»

Защитник «Зенита» Вега поделился ожиданиями от матча с «Родиной»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега высказался о предстоящем матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московской «Родиной». Встреча состоится в воскресенье, 9 августа.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня нет никакой разницы, только вышла команда в высший дивизион или давно там играет. Мы должны одинаково готовиться к каждому сопернику — так закаляется чемпионский характер», — передаёт слова Веги корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Родина» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, не набрав ни одного очка за два матча. «Зенит» находится на первой строчке, заработав шесть очков.

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