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Роман Вега: чувствую себя замечательно в «Зените» и Петербурге

Роман Вега: чувствую себя замечательно в «Зените» и Петербурге
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега заявил, что ему комфортно находиться в российском клубе. За сине-бело-голубых Вега выступает с 2025 года. Прежде футболист играл за «Аргентинос Хуниорс» и вторую команду «Барселоны».

«Начался мой второй сезон в «Зените». Могу сказать, что чувствую себя замечательно в этом клубе. Мне и моей семье очень нравится жить в Петербурге. Я сразу же влюбился в этот город. Очень надеюсь провести здесь много лет. Очень нравится лето здесь, мы с семьёй много времени проводим на улице. Сейчас ещё и мама приехала ко мне», — передаёт слова Веги корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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