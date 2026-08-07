Главный тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча с «Родиной» в РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московской «Родиной». Встреча состоится в воскресенье, 9 августа.

«Слабых команд не бывает в РПЛ. Команда, которая выиграла Первую лигу, забив больше всех мячей, о чём-то говорит. В первом матче со «Спартаком» им пришлось нелегко, но при этом они создавали моменты. В матче с «Ростовом» были шансы взять первые очки. В Кубке же они провели шикарный матч. Надеюсь, что в воскресенье мы покажем хорошую игру против хорошей команды», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Родина» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, не набрав ни одного очка за два матча. «Зенит» находится на первой строчке, заработав шесть очков.