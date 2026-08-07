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Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, кто не сыграет в матче с «Родиной»

Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, кто не сыграет в матче с «Родиной»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из футболистов сине-бело-голубых не сыграет в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Родиной». Матч пройдёт 9 августа на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). Стартовый свисток раздастся в 17:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас в заявке отсутствует Ду Кейрос. По другим ребятам решим позже. Кондаков потихоньку восстанавливается. Сотрясения мозга удалось избежать. Будем надеяться, что ничего серьёзного нет. Нино тренируется вместе с командой. Готов принять участие в матче», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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