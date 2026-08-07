Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, кто не сыграет в матче с «Родиной»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из футболистов сине-бело-голубых не сыграет в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Родиной». Матч пройдёт 9 августа на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). Стартовый свисток раздастся в 17:00 мск.

«У нас в заявке отсутствует Ду Кейрос. По другим ребятам решим позже. Кондаков потихоньку восстанавливается. Сотрясения мозга удалось избежать. Будем надеяться, что ничего серьёзного нет. Нино тренируется вместе с командой. Готов принять участие в матче», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.