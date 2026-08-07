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Главный тренер «Зенита» Семак: нужно понять, зачем вообще вводили паспорт болельщика

Главный тренер «Зенита» Семак: нужно понять, зачем вообще вводили паспорт болельщика
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о работе системы идентификации болельщиков на матчах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и OLIMPBET Суперкубка России.

«Нужно понять, зачем вообще вводили паспорт болельщика. На матче со «Спартаком» летели бутылки, зажигалки. В Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-нибудь ходить? Никого не вычислили по камерам, хотя для этого паспорт болельщика и вводили. Мы ждём, когда наши фанаты будут ходить не только на Кубок, но и на чемпионат. Видим, что фанаты некоторых команд вернулись на трибуны», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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