Главный тренер «Зенита» Семак сообщил об отсутствии предложений по Луису Энрике

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил об отсутствии предложений по нападающему Луису Энрике. Ранее сообщалось, что в услугах вингера заинтересованы некоторые бразильские клубы. По словам Семака, «Зенит» не получал официальных предложений о его приобретении.

«Никакой конкретики по Энрике нет, предложений нет. Он набирает форму. Более медленными темпами по набору идёт, чем тот же Дуглас. Это важный для нас игрок, который в конце прошлого сезона забил очень важные для нас мячи. Через игры он будет набирать свои лучшие кондиции», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.