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Семак — о сыне Соболева: если люди могут хейтить ребёнка, это говорит об их воспитании

Семак — о сыне Соболева: если люди могут хейтить ребёнка, это говорит об их воспитании
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Главный тренер «Зенит» Сергей Семак высказался о ситуации вокруг нападающего команды Александра Соболева. Ранее сын форварда Сергей поступил в академию «Зенита», и на этом фоне СМИ и блогеры вспомнили, что несколько лет назад мальчик негативно высказывался о сине-бело-голубых.

«На настроении Саши это не отражается, он работает на 100%. Это вопрос воспитания и культуры. Если люди могут хейтить маленького ребёнка, это говорит об их воспитании. Саша тщательно выбирает тех людей, с кем общаться. Он доверяет тем людям, которые могут передавать именно то, что он говорит, а не добавляют от себя, изменяя смысл его ответов. Думаю, поэтому он решил не общаться с журналистами», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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