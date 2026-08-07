Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Родина» арендует Мансилью

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что московская «Родина» арендует аргентинского нападающего Брайана Мансилью.

— «Родина» арендует у нас Мансилью с правом выкупа.

— Выкуп обязательный или нет?

— Он будет осуществлён при выполнении определённых условий, — приводит слова Айдамирова «Матч ТВ».

В сезоне-2025/2026 чемпионата России 29-летний Брайан Мансилья провёл 23 матча, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. В начавшемся сезоне-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги нападающий на поле не появлялся.