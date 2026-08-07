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Бавария — Астон Вилла: онлайн-трансляция товарищеского матча начнется в 15:00

«Бавария» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 15:00
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Сегодня, 7 августа, состоится товарищеский матч, в котором встретятся немецкая «Бавария» и английская «Астон Вилла». Команды будут играть на стадионе «Спортивный парк Кай Так» в Гонконге (Китай). Начало встречи — в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
07 августа 2026, пятница. 15:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Джэ – 37'     2:0 Диас – 74'     2:1 Гомес – 83'    

«Бавария» заняла первое место в чемпионате Германии сезона-2025/2026, заработав 89 очков за 34 игры. «Астон Вилла» завершила сезон-2025/2026 английской Премьер-лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 65 очков за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Арсенал», заработав 85 очков за аналогичное количество игр.

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