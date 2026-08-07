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«Неплохо было бы вничейку сыграть». Бубнов — о «Краснодаре» в матче со «Спартаком»

«Неплохо было бы вничейку сыграть». Бубнов — о «Краснодаре» в матче со «Спартаком»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался в преддверии центрального матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Игра пройдёт 9 августа на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 20:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если «Спартак» первый забьёт, да быстрый гол, там такое начнётся… С одной стороны, пойдёт интересный футбол на встречных курсах, но он может быть результативным и плохо закончиться в первую очередь для «Краснодара». И поэтому в этой ситуации для них, для «Краснодара», неплохо было бы вничейку сыграть. А это на руку «Зениту», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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