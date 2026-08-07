«Ювентус» показал третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027

Итальянский «Ювентус» на официальном сайте презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Ювентус» и adidas представили новую третью форму на сезон-2026/2027 — смелый дизайн, вдохновлённый самой сутью «Ювентуса». Взяв за основу латинское название клуба, iuventus, означающее «молодость», форма передаёт энергию молодого духа, сочетая в себе инновации элитного уровня с мощным выражением футбольной культуры и современного стиля.

Дизайн сочетает чёрную основу с тональными графическими элементами в виде пламени, используя визуальные приёмы, вдохновлённые Y2K, для создания смелого и современного образа. Интегрированная в технологичную ткань графика добавляет текстуру и движение, подчёркивая дерзкий характер третьей формы», — написано в сообщении.