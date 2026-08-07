«Астон Вилла» представила третью форму, в которой сыграет в Суперкубке УЕФА с «ПСЖ»

Английская «Астон Вилла» на официальном сайте презентовала третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

Отмечается, что команда в этой новой форме сыграет сегодня, 7 августа, в товарищеском матче с немецкой «Баварией», а также во встрече за Суперкубок УЕФА с французским «Пари Сен-Жермен» 12 августа.

«Астон Вилла» с радостью представляет новую третью форму adidas на сезон-2026/2027, в которой игроки выйдут на поле сегодня впервые.

Мотивы новой формы вдохновлены знаменитой трибуной «Холт Энд» на «Вилла Парк», уникальные мозаичные узоры которой вытиснены на футболках, а на задней части воротника изображена сама трибуна «Холт Энд», — написано в сообщении.