Сборная Казахстана объявила о договорённости с новым главным тренером

Казахстанская федерация футбола достигла договорённости с нидерландским специалистом Джоном вант Схипом о работе в качестве главного тренера национальной команды. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Казахстана.

Отмечается, что назначение тренера будет официально оформлено после согласования с исполнительным комитетом КФФ, в соответствии с уставом федерации. Заседание Исполнительного комитета КФФ состоится в ближайшие дни, после чего будет подписан контракт с тренером.

«Тренерскую карьеру Джон вант Схип начал в системе «Аякса». В разные годы он работал главным тренером амстердамского клуба, а также возглавлял «Твенте», «Зволле», мексиканскую «Гвадалахару» и австралийский «Мельбурн Сити». В 2016 году вместе с «Мельбурн Сити» специалист выиграл Кубок Австралии. На международном уровне Джон вант Схип возглавлял сборные Греции и Армении.

В тренерский штаб сборной Казахстана по футболу войдут Нурбол Жумаскалиев – ассистент, Елдос Ахметов – ассистент, Юрий Новиков – тренер вратарей, Вадим Боровский – тренер по физической подготовке и Тимур Кусаинов – аналитик», — написано в сообщении.