15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Воробьёв назвал личную цель на этот сезон РПЛ

Дмитрий Воробьёв назвал личную цель на этот сезон РПЛ
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьёв назвал свою личную цель на текущий сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. К «Краснодару» Воробьёв присоединился в это трансферное окно. Ранее он выступал за московский «Локомотив». Отметим, что Дмитрий является воспитанником академии «быков».

— Первые туры уже позади. Насколько команда сейчас ближе к тому футболу, который хочет видеть тренерский штаб?
— По двум играм пока тяжело делать выводы. Самое главное — начали сезон с побед.

— Какую личную цель ты ставишь перед собой на новый сезон?
— Стать чемпионом с родным клубом, — приводит слова Воробьёва пресс-служба «Краснодара».

Материалы по теме
Бубнов назвал нападающего ЦСКА, который ему никогда не нравился
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android