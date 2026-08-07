Дмитрий Воробьёв назвал личную цель на этот сезон РПЛ

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьёв назвал свою личную цель на текущий сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. К «Краснодару» Воробьёв присоединился в это трансферное окно. Ранее он выступал за московский «Локомотив». Отметим, что Дмитрий является воспитанником академии «быков».

— Первые туры уже позади. Насколько команда сейчас ближе к тому футболу, который хочет видеть тренерский штаб?

— По двум играм пока тяжело делать выводы. Самое главное — начали сезон с побед.

— Какую личную цель ты ставишь перед собой на новый сезон?

— Стать чемпионом с родным клубом, — приводит слова Воробьёва пресс-служба «Краснодара».