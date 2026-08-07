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Защитник «Балтики» Бевеев рассказал о целях команды на сезон

Защитник «Балтики» Бевеев рассказал о целях команды на сезон
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Защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о целях команды на сезон-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Мы в прошлом году делали всё возможное для победы. В этом продолжим делать то же самое. Но только в заключительном туре узнаем, получилось у нас или нет. Будем работать и, надеюсь, выигрывать», — сказал Бевеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице. Команда набрала 46 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 68 очков за аналогичное количество игр.

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