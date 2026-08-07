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«Мои функции не меняются». Умяров — о капитанской повязке в «Спартаке»

«Мои функции не меняются». Умяров — о капитанской повязке в «Спартаке»
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о ношении капитанской повязки. Хавбек исполнил роль капитана команды после замены защитника Александера Джику в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом».

— После замены Джику тебе перешла капитанская повязка.
— Я уже её надевал. Неоднократно говорил, что для меня разницы, с капитанской повязкой на поле или без, — нет вообще. Мои функции не меняются, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Умярову 26 лет, за «Спартак» он выступает с 2019-го. Наиль является выпускником академии «Чертаново».

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