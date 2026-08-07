«Манчестер Юнайтед» отправил голкипера Байындыра в аренду в «Сельту»

Голкипер английского «Манчестер Юнайтед» Алтай Байындыр продолжит карьеру в испанской «Сельте» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«28-летний футболист провёл шесть матчей за «Юнайтед» в прошлом сезоне, это его третий сезон после перехода из «Фенербахче» в 2023 году. После дебюта в матче с «Ньюпорт Каунти» в 2024 году Алтай провёл в общей сложности 17 матчей за клуб.

Теперь Байындыр отправляется в Испанию, чтобы присоединиться к «Сельте», которая заняла шестое место в Ла Лиге в прошлом сезоне под руководством главного тренера Клаудио Хиральдеса и готовится к участию в Лиге Европы УЕФА в этом сезоне.

Все в «Юнайтед» желают Алтаю удачи в предстоящем сезоне», — написано в сообщении.