15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» отправил голкипера Байындыра в аренду в «Сельту»

«Манчестер Юнайтед» отправил голкипера Байындыра в аренду в «Сельту»
Комментарии

Голкипер английского «Манчестер Юнайтед» Алтай Байындыр продолжит карьеру в испанской «Сельте» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«28-летний футболист провёл шесть матчей за «Юнайтед» в прошлом сезоне, это его третий сезон после перехода из «Фенербахче» в 2023 году. После дебюта в матче с «Ньюпорт Каунти» в 2024 году Алтай провёл в общей сложности 17 матчей за клуб.

Теперь Байындыр отправляется в Испанию, чтобы присоединиться к «Сельте», которая заняла шестое место в Ла Лиге в прошлом сезоне под руководством главного тренера Клаудио Хиральдеса и готовится к участию в Лиге Европы УЕФА в этом сезоне.

Все в «Юнайтед» желают Алтаю удачи в предстоящем сезоне», — написано в сообщении.

Материалы по теме
Эпохальные шаги «Реала», главный переход РПЛ, внезапный клуб Салаха. Трансферы и слухи дня
Эпохальные шаги «Реала», главный переход РПЛ, внезапный клуб Салаха. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android