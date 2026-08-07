Игрок «Родины» Егорычев: Диас очень сильный тренер. Он научил многому, чего я не знал

Полузащитник московской «Родины» Андрей Егорычев высказался о работе с главным тренером Хуаном Диасом.

«Хуан Диас очень сильный тренер. Он подсказал много деталей, которые я до этого не знал. Многому у него научился: тактика, открывания, как лучше играть в обороне и в атаке, подстраиваться. Это очень ценно», — сказал Егорычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Родина» занимает 15-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, не набрав ни одного очка за два матча. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит», заработав шесть очков за аналогичное количество игр.