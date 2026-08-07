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В «Сочи» сообщили, как команда будет добираться в Москву на игру с «Торпедо»

В «Сочи» сообщили, как команда будет добираться в Москву на игру с «Торпедо»
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В пресс-службе «Сочи» сообщили, как команда будет добираться в Москву на игру 5-го тура Лиги Pari с «Торпедо». Ранее стало известно, что южане не смогли вовремя вылететь в столицу России из-за закрытия аэропорта в связи с атаками БПЛА.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня двумя группами вылетаем из разных аэропортов: одна из Сухума, другая из Краснодара. Прибудем в Москву к вечеру в разное время», — сообщили корреспонденту Чемпионата Олегу Лысенко в пресс-службе клуба.

«Сочи» после четырёх туров второго по силе российского дивизиона занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка. «Торпедо» располагается на шестой строчке (7 очков).

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