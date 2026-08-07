«Сядем, всё расскажешь». Бубнов обратился с предложением к Дмитрию Баринову

Футбольный эксперт Александр Бубнов обратился к полузащитнику ЦСКА Дмитрию Баринову с предложением рассказать, что сподвигло его уйти из «Локомотива». Баринов покинул красно-зелёных зимой этого года.

— За счёт чего «Локомотив» обыграет «Акрон»?

— У «Локомотива» всё в порядке, просто вокруг них сейчас шум. Карпукас, потом с Батраковым, да, их всё продают, уже чуть ли не договорились…

— Появилась информация, что «Галатасарай» сделал новое предложение на 28 млн. Не знаю, правда или нет.

— Там уже все подряд [говорят]: бегите, там делать нечего. Там плохая атмосфера. Дима (Баринов. — Прим. «Чемпионата») в принципе правильно всё говорит. Единственное, что там произошло, мы не знаем, можем догадываться. До конца он не сказал. Я вообще считаю, Дим, самый лучший способ — это прийти к нам сюда, на «Коммент.Шоу», мы сядем, и ты всё расскажешь, как было на самом деле. Чтобы закрыть все эти разговоры и вопросы. И, самое главное, к тебе и болелы будут по-другому относиться. Потому что сейчас тебе рано пока ещё идти к болельщикам и там их приветствовать, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».