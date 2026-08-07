Игрок «Балтики» Бевеев: если что, я помогу Латышонку — мы вместе сидим в раздевалке

Защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о возвращении в команду голкипера Евгения Латышонка. Ранее Латышонок выступал за санкт-петербургский «Зенит», затем перешёл в «Нижний Новгород» и отправился в «Балтику» на правах аренды.

«Женя хорошо влился в команду. Мы вместе с ним сидим в раздевалке. Я ему помогу, если что. Все ждали, что перед матчем с «Зенитом» он скажет, что сегодня двойные премиальные, и добавит со своей зарплаты. Но так и не дождались (смеётся)», — сказал Бевеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

28-летний Евгений Латышонок ранее выступал за «Балтику» в период с 2019 по 2024 год.