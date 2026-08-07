Дмитрий Воробьёв поделился ожиданиями от матча «Краснодара» со «Спартаком»

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьёв высказался в преддверии центрального матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра пройдёт 9 августа на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 20:00 мск.

— Что можешь сказать о «Спартаке», который тоже начал сезон результативно? Какой игры ожидать?

— «Спартак» — серьёзная команда, у них есть индивидуально сильные игроки. Матч будет непростым.

— Ты уже провёл две официальные игры в стартовом составе. Есть ощущение, что взаимопонимание с партнёрами стало лучше?

— Конечно, на адаптацию нужно время. Бывают моменты, когда мы ещё немного не понимаем друг друга, есть над чем работать, — приводит слова Воробьёва пресс-служба «Краснодара».