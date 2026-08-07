15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Воробьёв поделился ожиданиями от матча «Краснодара» со «Спартаком»

Дмитрий Воробьёв поделился ожиданиями от матча «Краснодара» со «Спартаком»
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьёв высказался в преддверии центрального матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра пройдёт 9 августа на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 20:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Что можешь сказать о «Спартаке», который тоже начал сезон результативно? Какой игры ожидать?
— «Спартак» — серьёзная команда, у них есть индивидуально сильные игроки. Матч будет непростым.

— Ты уже провёл две официальные игры в стартовом составе. Есть ощущение, что взаимопонимание с партнёрами стало лучше?
— Конечно, на адаптацию нужно время. Бывают моменты, когда мы ещё немного не понимаем друг друга, есть над чем работать, — приводит слова Воробьёва пресс-служба «Краснодара».

Материалы по теме
«Сядем, всё расскажешь». Бубнов обратился с предложением к Дмитрию Баринову
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android