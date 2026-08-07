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«Динамо» Мх презентовало новый выездной комплект формы, посвящённый дагестанскому эпосу

«Динамо» Мх презентовало новый выездной комплект формы, посвящённый дагестанскому эпосу
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Махачкалинское «Динамо» в социальных сетях представило выездной комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Сказки, на которых мы выросли. Легенды, которые нас воспитали. Детство, которое всех нас объединяет.

Белая форма — посвящение дагестанскому эпосу. Гостевой комплект выполнен в белом цвете с неконтрастным нанесением, которое помогает сохранить классический лаконичный образ и минимализм. Белая форма здесь одновременно холст и художественное произведение: в рисунках на футболке и шортах нет ни одного повторяющегося элемента. Все сюжеты, персонажи и символы взяты из дагестанских легенд и сказок и собраны в единую картину дагестанской художницей Ариной Ломакиной», — написано в сообщении.

Видео доступно на странице «Динамо» Махачкала в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

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