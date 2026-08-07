«Бавария» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 7 августа, состоится товарищеский матч, в котором встретятся немецкая «Бавария» и английская «Астон Вилла». Команды будут играть на стадионе «Спортивный парк Кай Так» в Гонконге (Китай). Начало встречи — в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Нойер, Мин Джэ, Та, Боэ, Браун, Лаймер, Бишоф, Ибрахимович, Павлович, Биндер, Кардосо.

«Астон Вилла»: Бизот, Кэш, Линделёф, Торрес, Матсен, Гомес, Камара, Буэндия, Хеммингс, Маджо, Гессан.

«Бавария» заняла первое место в чемпионате Германии сезона-2025/2026, заработав 89 очков за 34 игры. «Астон Вилла» завершила сезон-2025/2026 английской Премьер-лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 65 очков за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Арсенал», заработав 85 очков за аналогичное количество игр.