Александр Бубнов: Бориско по-любому выше уровнем, чем Тороп

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о двух голкиперах ЦСКА — Владиславе Торопе и Максиме Бориско. Последний стал игроком армейцев в это трансферное окно.

«Тороп не дал в себе усомниться, но мы его уровень знаем. Бориско по-любому выше уровнем. Более опытный игрок, и физические данные у него лучше. На Кубок [Торопа] будут ставить, с Бориско, не дай бог, что случится, он его заменит. Поэтому ему в принципе дёргаться не надо. Больше того, я тебе скажу, а куда ему дёргаться? Сейчас в российских клубах вратарей хороших достаточно. За границу? Тебя никто не возьмёт за границу», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».