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Президент ФНЛ Измайлов прокомментировал решение о переносе матча «Торпедо» — «Сочи»

Президент ФНЛ Измайлов прокомментировал решение о переносе матча «Торпедо» — «Сочи»
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Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов прокомментировал решение о переносе матча 5-го тура второго по силе российского дивизиона между «Торпедо» и «Сочи».

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Решение о переносе матча 5-го тура Лиги PARI «Торпедо Москва» — «Сочи» принято на основании регламентных норм и представленных клубом материалов.

ФК «Сочи» своевременно уведомил лигу и соперника о невозможности прибытия на игру 7 августа 2026 года. Клуб оперативно предоставил исчерпывающие доказательства форс-мажорного характера ситуации: официальное уведомление аэропорта Сочи об отмене рейсов, расчёт времени пути автотранспортом, данные с сайта РЖД об отсутствии необходимого количества билетов, а также информацию о том, что ближайший альтернативный рейс не обеспечивает прибытие команды к установленному времени начала матча.

Клубом были предприняты все возможные и доступные действия для своевременного прибытия к месту проведения матча, однако по объективным обстоятельствам это оказалось невозможным.

Решение по переносу матча 5 тура Лиги PARI «Торпедо Москва» — «Сочи» на 8 августа 2026 года принято в соответствии с пунктом 5.3 Регламента Лиги PARI на основании предоставленных ФК «Сочи» материалов», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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