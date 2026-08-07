Президент ФНЛ Измайлов прокомментировал решение о переносе матча «Торпедо» — «Сочи»

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов прокомментировал решение о переносе матча 5-го тура второго по силе российского дивизиона между «Торпедо» и «Сочи».

«Решение о переносе матча 5-го тура Лиги PARI «Торпедо Москва» — «Сочи» принято на основании регламентных норм и представленных клубом материалов.

ФК «Сочи» своевременно уведомил лигу и соперника о невозможности прибытия на игру 7 августа 2026 года. Клуб оперативно предоставил исчерпывающие доказательства форс-мажорного характера ситуации: официальное уведомление аэропорта Сочи об отмене рейсов, расчёт времени пути автотранспортом, данные с сайта РЖД об отсутствии необходимого количества билетов, а также информацию о том, что ближайший альтернативный рейс не обеспечивает прибытие команды к установленному времени начала матча.

Клубом были предприняты все возможные и доступные действия для своевременного прибытия к месту проведения матча, однако по объективным обстоятельствам это оказалось невозможным.

Решение по переносу матча 5 тура Лиги PARI «Торпедо Москва» — «Сочи» на 8 августа 2026 года принято в соответствии с пунктом 5.3 Регламента Лиги PARI на основании предоставленных ФК «Сочи» материалов», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.