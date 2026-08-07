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«Торпедо» объявило об уходе форварда Чупаёва

«Торпедо» объявило об уходе форварда Чупаёва
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Нападающий Александр Чупаёв покинул московское «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Торпедо» Москва и 21-летний нападающий Александр Чупаёв договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Форвард присоединился к чёрно-белым в июле 2024 года. Забил три мяча в 42 матчах за «Торпедо». Во второй половине сезона-2025/2026 выступал за костромской «Спартак» на правах аренды.

Александр, благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении.

«Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала семь очков за четыре матча.

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