Бубнов заявил, что «Зениту» повезло в матче Кубка России с «Балтикой»

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал «Зенит» за игру в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой». Сине-бело-голубые одержали победу в этой встрече со счётом 1:0.

«С «Балтикой» они плохо играли. Причём плохо играли всю игру! И им повезло, явно повезло. У них вот этот второй состав так называемый, который сидит на скамейке, он плохо выглядит на сегодняшний день. И вообще… Единственное, что они могли, — это только за «Балтикой» бегать там где-то и накрывать на своей половине поля. Ну а так, мало проводили [атак]», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».