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Бубнов заявил, что «Зениту» повезло в матче Кубка России с «Балтикой»

Бубнов заявил, что «Зениту» повезло в матче Кубка России с «Балтикой»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал «Зенит» за игру в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой». Сине-бело-голубые одержали победу в этой встрече со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Андраде – 4'    

«С «Балтикой» они плохо играли. Причём плохо играли всю игру! И им повезло, явно повезло. У них вот этот второй состав так называемый, который сидит на скамейке, он плохо выглядит на сегодняшний день. И вообще… Единственное, что они могли, — это только за «Балтикой» бегать там где-то и накрывать на своей половине поля. Ну а так, мало проводили [атак]», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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