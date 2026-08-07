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Нагучев в шутливой форме оценил трансфер Бруно Гимарайнса в «Арсенал»

Нагучев в шутливой форме оценил трансфер Бруно Гимарайнса в «Арсенал»
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Футбольный комментатор Роман Нагучев в шутливой форме оценил готовящийся трансфер полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса в лондонский «Арсенал», обыграв результаты «канониров» последних лет с инициалами хавбека «сорок».

«Бруно Гимарайнс — идеальный трансфер «Арсенала», я даже не могу представить, кто был бы лучше. Вот смотрите: Б — вторая буква алфавита, Г — четвёртая! Браво, «канониры», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии 28-летний Бруно Гимарайнс провёл 29 матчей, в которых забил девять мячей и отдал пять голевых передач. Также на его счету семь матчей в Лиге чемпионов.

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