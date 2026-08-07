«Он пофигист». Александр Бубнов — о Максиме Глушенкове

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о крайнем нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове, который оформил хет-трик в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Оренбургом» (3:0).

«Он настолько своеобразный человек, и это уже было видно. Во-первых, он знает себе цену. Дай бог, чтобы он себя не переоценивал. Я вполне допускаю, что он где-то себя и переоценивает, что не очень хорошо. Во-вторых, думаю, у него с нервной системой всё в порядке. Он пофигист. Он может всё что хочешь ответить, кому хочешь в лицо сказать. «Не хотите — не надо». В принципе, правильно, не навязывается, он по большому счёту он всё доказывает своей игрой», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».