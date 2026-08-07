«Бавария» — «Астон Вилла»: Ким Мин Джэ открыл счёт на 37-й минуте

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются немецкая «Бавария» и английская «Астон Вилла». Команды играют на стадионе «Спортивный парк Кай Так» в Гонконге (Китай). «Бавария» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 37-й минуте счёт открыл защитник «Баварии» Ким Мин Джэ.

«Бавария» заняла первое место в чемпионате Германии сезона-2025/2026, заработав 89 очков за 34 игры. «Астон Вилла» завершила сезон-2025/2026 английской Премьер-лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 65 очков за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Арсенал», заработав 85 очков за аналогичное количество игр.