«Манчестер Сити» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Родри — Джейкобс

Английский «Манчестер Сити» отклонил предложение испанской «Барселоны» по трансферу полузащитника Родри. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«Манчестер Сити» отклонил предложение «Барселоны» в размере около € 45 млн за Родри. «Манчестер Сити» хочет получить около € 75 млн. «Барселона» вернётся с новым предложением и сохраняет оптимизм. Родри уже согласовал условия контракта», — написал Джейкобс.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии 30-летний Родри провёл 21 матч, забив один мяч. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился.