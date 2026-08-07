15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Родри — Джейкобс

«Манчестер Сити» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Родри — Джейкобс
Комментарии

Английский «Манчестер Сити» отклонил предложение испанской «Барселоны» по трансферу полузащитника Родри. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«Манчестер Сити» отклонил предложение «Барселоны» в размере около € 45 млн за Родри. «Манчестер Сити» хочет получить около € 75 млн. «Барселона» вернётся с новым предложением и сохраняет оптимизм. Родри уже согласовал условия контракта», — написал Джейкобс.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии 30-летний Родри провёл 21 матч, забив один мяч. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился.

Материалы по теме
Эпохальные шаги «Реала», главный переход РПЛ, внезапный клуб Салаха. Трансферы и слухи дня
Эпохальные шаги «Реала», главный переход РПЛ, внезапный клуб Салаха. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android