Александр Бубнов: почему Семак верит в Соболева, но не верит в Мостового?

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о полузащитнике «Зенита» Андрее Мостовом. Хавбек играет за сине-бело-голубых с 2019 года.

— По Мостовому… Можно представить, что «Зенит» его отпустит до конца трансферного окна? Или из-за лимита на легионеров Андрей просто приговорён остаться в «Зените» и даже не получать игровое время в кубковых матчах?

— Кость, я по этому поводу тебе уже высказался. Стоит Мостового сейчас только на трансфер поставить — сразу «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», моментально [заберут]. И, самое главное, он сразу будет по-другому играть, доказывать, забивать, сразу расцветёт. Что сейчас хочет Семак… Вот почему Семак хочет найти общий язык и до конца верит в Соболева, но не так верит в Мостового? Хотя он их очень много раз выручал. Мостовой, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».